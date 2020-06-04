«Критика Путина поставила его на грань отставки». Политолог предсказал Уссу крах карьеры за бездействие в Норильске

ЧП в Норильске стало одним из обсуждаемых событий недели не только из-за масштаба экологической катастрофы, но и из-за действий властей. Политолог и политтехнолог Марат Баширов рассказал «360», как этот случай может повлиять на карьеру губернатора Красноярского края Александра Усса.

«По тем оперативным данным, которые мы имеем, в открытых источниках было видно, что МЧС получило информацию очень быстро. Другой вопрос, что губернатор Усс недооценил эффект… Он оказался больше медийный. Глава региона посчитал, что авария, да, люди работают, что-то делают. И не вылетел туда сам», — заявил Баширов.

В итоге Усс приехал на место только спустя неделю после случившегося. Именно такая нерасторопность, по мнению политолога, и вызвала гнев Владимира Путина. Уже после совещания президента с губернатором края, главами министерств и другими руководителями, связанными с разливом топлива, эту ситуацию стали активно обсуждать в СМИ.

Мы знаем что губернатор Усс — компромиссная фигура. Была ожесточенная борьба два года назад за назначение губернатора Красноярского края, звучали разные фамилии от разных элитных групп. Усс появился как некий компромисс. Он же ранее пытался стать губернатором, но не мог выиграть выборы Марат Баширов.

Собеседник «360» заметил, что Усс — «возрастной губернатор». По мнению Баширова, он не обладает теми качествами руководителя региона, которые требуются в нынешних условиях. Важно не только управлять, но и уметь объяснять.

«Вот как раз с точки зрения объяснения, с точки зрения квалификации, значимости, медийной части своей работы, он, конечно, проигрывает многим губернаторам», — считает политолог.

Он также высказал мнение, что люди сейчас очень ориентированы на соцсети. Они реагируют на то, что там пишут, какие фото и видео выкладывают. Поэтому властям нужно учитывать этот факт и не недооценивать влияние интернета на общество.

Мне кажется, что господин Усс поставил под большой вопрос свое политическое будущее. Та критика, которую он услышал вчера из уст Путина, на мой взгляд, поставила его на грань отставки Марат Баширов.

Политтехнолог напомнил, что Красноярский край — большой регион. В нем сосредоточены огромные природные ресурсы, там множество водного пространства, артерий. От действий губернатора зависит экономическое положение не только этого края, но и соседних регионов.

Разлив топлива на ТЭЦ-3 в Норильске произошел еще 29 мая. Однако власть отреагировала на это только спустя несколько дней. Оказавшиеся в реке нефтепродукты соберут, поместят в резервуары и очистят от воды.