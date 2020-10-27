Критик Соседов поддержал предложение закрыть шоу «Голос»
Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов обсудил с РИА ФАН предложение «Коммунистов России» закрыть шоу «Голос» из-за многочисленных скандалов.
«Говорят, что якобы зритель там все решает. На самом деле, конечно, зритель мало что решает, все решается закулисным образом, создается видимость народного голосования», — пояснил Соседов.
По его мнению, было бы честнее проводить шоу без участия зрителей, чтобы не морочить голову голосованием.
Он напомнил о скандале с дочерью певицы Алсу Микеллой, которая по итогам зрительского голосования выиграла шоу «Голос. Дети». Тогда поклонники усомнились в честности голосования.
«Эти детские конкурсы — ярмарка тщеславия родителей. Телевидение это использует, на этом зарабатывает. А дети потом выйдут с искореженными судьбами, рыдающие от несправедливых баллов», — добавил собеседник информагентства.