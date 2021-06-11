Критик предупредил МХАТ о превращении в коммерческий проект из-за спектакля с Бузовой

МХАТ имени Горького после спектакля с Ольгой Бузовой показал, что он превращается из общедоступного в коммерческий театр. Это вызывает больше вопросов, чем игра певицы и телеведущей, заявил «360» театральный критик Николай Песочинский.

Специалист обратил внимание, что у МХАТа были свои исторические традиции. Он позиционировал себя именно как театр, доступный для всех. Но при этом билеты на «Чудесного грузина» с Бузовой стоили в 10 раз дороже, чем в обычные драмтеатры.

«Вот это проблема. Театр не должен быть коммерческим проектом, связанным с шоу-бизнесом», — пояснил критик.

Сам факт того, что МХАТ пригласил играть стороннего артиста, абсолютно нормальный. По мнению Песочинского, театры хотят экспериментировать и развиваться. Другое дело, что когда в постановке участвует какая-то звезда, внимание зрителей может быть полностью сосредоточено на ней, а не на спектакле.

Песочинский добавил, что не смотрел «Чудесного грузина», поэтому считает неправильным давать оценку игре Бузовой. Театральные критики, которые рассуждают по принципу «не смотрел, но осуждаю», действуют неэтично, подчеркнул он.

Художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков ранее заявил, что театр, безусловно, хайпанул на спектакле с Бузовой. По его мнению, сработало несколько факторов.

«Во-первых, новый МХАТ, новая репертуарная политика. Во-вторых, Сталин как тема, и, конечно, Ольга Бузова. Этот треугольник достаточно сложный сработал», — отметил он.

Изначально на роль Бэллы Шанталь, которую исполнила бывшая ведущая «Дома-2», хотели пригласить других актрис. Но в итоге ее отдали Бузовой.

Премьера «Чудесного грузина» состоится 11 и 12 июня. История разворачивается вокруг Иосифа Сталина. На сцене расскажут, как Джугашвили по кличке Коба станет вождем СССР.