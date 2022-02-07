Критерии «немотивированной агрессии» бездомных собак предложили разработать в Генпрокуратуре

Генпрокуратура предложила разработать критерии «немотивированной агрессии» бездомных собак. С их помощью можно будет определить животных, которых нельзя возвращать на улицы после стерилизации. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили РИА «Новости».

«Неопределение единых критериев немотивированной агрессивности безнадзорных животных, которые, согласно законодательству, не подлежат возврату в места обитания после проведения стерилизации и вакцинации, препятствует принятию оперативных мер в отношении особей, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан», — уточнили там.

Нападения стай бездомных собак участились в России за последние месяцы — только с начала года произошло несколько громких случаев в разных частях страны. Некоторые пострадавшие отделались различными травмами, однако некоторые погибли от полученных ран. В числе последних — семилетняя девочка из села Домна в Забайкалье, а также мужчина из Приволжского района Астраханской области.