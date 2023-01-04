04 января 2023, 18:02
Критерии для получения иностранными инвесторами вида на жительство утвердили в России
Кабмин РФ утвердил критерии для получения иностранными инвесторами вида на жительство
В России утвердили критерии, которым должны соответствовать иностранные инвесторы для получения вида на жительство. Документ, который вступает в силу с 11 января, опубликовали на официальном портале правовой информации.
Иностранные инвесторы должны соответствовать одному из четырех требований. Им необходимо вложить в российские проекты не менее 15 миллионов рублей в течение трех лет. В качестве второго варианта рассматривается регистрация юридического лица в форме ООО или АО.
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У иностранцев, претендующих на получение вида на жительство, есть возможность инвестировать не менее 30 миллионов рублей в российское юридическое лицо.
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К четвертому варианту отнесли приобретение недвижимости минимум на 50 миллионов рублей в Москве или стоимостью не менее 25 миллионов рублей в регионах.
Ранее законопроект об исключении фиктивных браков для мигрантов подготовили в России.
Правительство РФ
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