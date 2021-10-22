Кристен Стюарт прокомментировала информацию о возможном исполнении роли Джокера

Звезда фильма «Сумерки» Кристен Стюарт высказалась о возможном исполнении роли Джокера в новом «Бэтмене». По словам актрисы, ей нравится энергия, стоящая за этим персонажем, однако она не желает играть чокнутого и страшного человека. Об этом написало издание Variety.

В социальных сетях поклонники артистки создали целую кампанию, в которой призывают Стюарт исполнить роль Джокера, сообщило ИА Nation News.

Девушка призналась, что смогла бы хорошо сыграть этого героя, однако Джокер является не тем персонажем, которого она мечтала бы исполнить в своей карьере. Она предложила своим поклонникам выбрать для нее какую-нибудь другую роль.

Ранее стало известно, что бывший жених Стюарт и коллега по фильму «Сумерки» Роберт Паттинсон исполнит роль Бэтмена. Сама актриса недавно сыграла принцессу Диану в новой драме Пабло Ларраина «Спенсер: Тайна принцессы Дианы».