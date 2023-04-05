Общество 05 апреля 2023, 16:58 Криптовалютные платформы заставят передавать данные силовикам Генпрокурор Краснов: необходимо обязать криптобиржи передавать данные силовикам Unsplash

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Платформы криптовалют необходимо обязать передавать данные российским правоохранителям. Такое мнение высказал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, сообщил RT.

«Так, необходимо урегулировать оборот цифровой валюты, осуществить „приземление“ провайдеров услуг виртуальных активов, заставив их регистрироваться и передавать данные российским правоохранительным органам», — написал Краснов в статье для журнала Росфинмониторинга «Финансовая безопасность».

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Банк России планирует начать тестирование цифрового рубля с клиентами коммерческих кредитно-финансовых организаций. В проекте примут участие 13 банков, к эксперименту они смогут приступить только после одобрения соответствующих законопроектов. При этом количество операций ограничат покупками и переводами между счетами реальных клиентов. Также планируется использовать цифровой для начисления пенсий. Предполагается, что новый формат станет добровольным и будет отличаться только местом хранения данных о счетах. Вместе с этим он будет гарантировать выплаты и сохранность денег.