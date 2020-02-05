Криптосчет ФБК* пополнился на 1,33 млн рублей после публикации очередного материала
После публикации очередного «расследования» биткоин-кошелек ФБК* (Фонд борьбы с коррупцией) пополнился на 2,31 ВТС. В перерасчете на российские рубли это около 1,33 миллиона рублей, передает RT.
Вышеупомянутую сумму ФБК получил 13 транзакциями в период с 30 января по 5 февраля. Наиболее крупную (1 154 951 рубль) из них перевели 30 января, через два дня после выхода последнего «расследования». Телеканал заметил, что время публикаций и поступлений на криптосчет ФБК совпадает.
*Фонд борьбы с коррупцией — некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента.