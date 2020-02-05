Криптосчет ФБК* пополнился на 1,33 млн рублей после публикации очередного материала

Вышеупомянутую сумму ФБК получил 13 транзакциями в период с 30 января по 5 февраля. Наиболее крупную (1 154 951 рубль) из них перевели 30 января, через два дня после выхода последнего «расследования». Телеканал заметил, что время публикаций и поступлений на криптосчет ФБК совпадает.

*Фонд борьбы с коррупцией — некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента.