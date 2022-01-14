Криптокабины для оформления биометрического загранпаспорта установили в МФЦ Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала об установке в офисах «Мои документы» криптокабин для оформления биометрического загранпаспорта. Всего их появилось в Москве 96 штук, написало «Утро.ру» со ссылкой на сайт мэрии столицы.

Если ранее снять данные могли только сотрудники МВД, то теперь москвичи могут оформить документ в любое удобное время, в том числе вечером или в выходной.

«Мы установили в нескольких центрах госуслуг криптокабины. Они сканируют данные, делают снимок и передают их в ведомство. Готовый документ заявители получают на приеме у сотрудников „Моих документов“. Воспользоваться такой услугой можно в 70% центров госуслуг», — уточнила Ракова.

Чтобы воспользоваться криптокабиной, место жительства и регистрация значения не имеют. Россияне, проживающие в других регионах, получат документ в срок до трех месяцев.