Общество 28 февраля 2024, 18:39 Криптоэксперт Припачкин назвал мемкоины спекулятивными активами

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Мемкоины, стоимость которых зависит от популярности интернет-мемов, являются спекулятивными активами. Спрос на них определяет ажиотаж, сообщил «Национальной службе новостей» президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин.

По словам эксперта, волатильность у мемкоина всегда повышена, в отличие от биткоина он не несет в себе внутренней ценности. Так, чем больше востребован какой-то мем в соцсети, тем выше его стоимость.

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«Первый мемкоин был коин, который был запущен в 2013 году. Тогда был мем с японской собакой сиба-ину. Сначала игрались в это как в пародию, потом люди стали покупать, уже миллиарды вложены», — отметил Припачкин.