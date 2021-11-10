«Криогенная заморозка и угарная вечеринка». Сергей Паук Троицкий рассказал о планах на посту мэра Омска

Лидер группы «Коррозия металла» Сергей Паук Троицкий заявил о намерении выставить свою кандидатуру на выборы мэра Омска. В случае победы музыкант пообещал построить криогенный центр для заморозки омичей, чтобы они дожили до светлого будущего. Об этом он рассказал в эфире YouTube-шоу «Колчак позвонит».

Троицкий заявил, что намерен приехать в Омск 6 декабря, чтобы подать документы для регистрации. По его словам, он уже заручился поддержкой бывшего мэра города Оксаны Фадиной, которая в сентябре этого года стала депутатом Госдумы.

Кроме криогенного центра Троицкий пообещал построить в Омске развлекательный центр с казино, для которого уже придумал название: «Золото Колчака».

«Там не будет никаких ковид-паспортов, там просто постоянно будут угар, веселье и радость. И мы сделаем там грандиозный концерт, все люди со всей России получат приглашение туда приехать и посетить это мероприятие, которое пройдет весело и угарно», — заявил музыкант.

Выборы мэра Омска пройдут 15 декабря. Согласно местному законодательству, голосовать за нового градоначальника будут депутаты муниципального парламента.

Это не первая попытка лидера «Коррозии металла» возглавить один из российских городов. В 2014 году он подал документы для участия в выборах мэра Новосибирска. Но еще до голосования снял свою кандидатуру. Представляющий интересы Троицкого юрист Сергей Кальянов рассказал РИА «Новости», что его клиент отказался от участия в выборах, потому что у него украли все деньги, предназначенные для проведения кампании.