Криминальный авторитет из Челябинска обиделся на статью. Пожизненный срок скрасил новый суд

Суд принял иск о компенсации морального вреда от пожизненно заключенного Анатолия Трифонова — ему не понравилось, что журналистка написала гадости про его так называемую трифоновскую банду. Ему не понравилось, что в материале присутствуют слова «банда» и «ОПГ».

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Сайт «МедиаЗавод» в 2016 году выпустил статью под названием «Злодейства трифоновской банды». Это материал про ОПГ из Челябинска, которая в «десятилетия разгула криминала совершала жесточайшие преступления на территории всей области и долгое время скрывалась от правосудия». История затрагивает имя организатора группировки — Анатолия Трифонова, который якобы отучился в школе всего два класса, после чего загремел в тюрьму за хулиганство. А в 23 года со своим судимым товарищем решил заработать денег преступным путем.

В материале также говорится об убийстве его беременной девушки (ей тогда был 31 год, а ему все еще 23), расправах над свидетелями, включая детей, «рисование» паяльником на теле жертв и других приключениях банды, по уголовному делу которой набрали 10 томов.

Трифонов направил написанный от руки документ в челябинский суд. Бумаги оказались в распоряжении «360». В материалах есть несколько претензий к журналистке, написавшей статью.

Источник фото: телеканал «360»

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Во-первых, Трифонов возмутился, что автор «приводит сведения, которые не имеют ничего общего с фактическими обстоятельствами уголовного дела». По его мнению, журналистка ввела читателей в заблуждение, рассказывая детали преступлений и других аспектов жизни Трифонова. Во-вторых, в своем обращении в суд заключенный отметил, что журналистка в статье пишет слова «банда» и «организованная преступная группировка», говоря про объединение Трифонова с другими людьми, однако криминального авторитета не судили по статьям об организации какой-либо банды или участии в ней.

В-третьих, Трифонова удивило утверждение автора, что он отучился в школе всего два года, «поскольку это прямо противоречит вводной части приговора суда», который установил у заключенного наличие полного среднего образования — 10 классов.

В иске есть еще ряд несостыковок с реальными, по мнению Трифонова, обстоятельствами дела (в том числе, что он убил мать его будущего в то время ребенка). Материал принес заключенному, как он сам выразился, моральный вред, а еще оскорбил его и родственников. Криминальный авторитет просит компенсацию в размере 250 тысяч рублей, удалить статью с сайта, обеспечить ему личное присутствие на судебных заседаниях

Трифонова 17 ноября 1993 года приговорили к смертной казни. Исполнение наказания должно было произойти в течение 15 дней, однако заключенному повезло — в мире наметилась тенденция к отмене смертных приговоров. С того года все потенциальные мертвецы «стояли в очереди» на помилование. В 1999 году президент РФ Борис Ельцин заменил смертную казнь на пожизненное заключение в одиночной камере колонии особого режима.

Адвокат журналистки Николай Попов в разговоре с «360» пошутил, что Трифонов «хочет сбежать», поэтому требует, чтобы его пустили в зал суда. Попов объяснил, что его подзащитная в статье пыталась передать суть и перед ней не стояла задача орудовать юридическими терминами.