Криминалист рассказал, как Ефремова могут принять в колонии
Криминалист Михаил Игнатов выразил уверенность, что актера Михаила Ефремова нормально примут в колонии. Специалиста процитировало ИА Nation News.
«Он — человек публичный и беззлобный, не интриган», — заметил Игнатов.
По его словам, актера нормально примут и осужденные, и администрация, которая будет «очень осторожно» обращаться с таким известным человеком, как Ефремов.
Он предположил, что артист не будет шить варежки или грузить мешки, поскольку в колонии есть художественная самодеятельность.
«Может, он будет заниматься там, чем занимался на свободе. Или, к примеру, работать в библиотеке», — добавил собеседник информагентства.