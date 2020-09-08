Криминалист рассказал, как Ефремова могут принять в колонии

«Он — человек публичный и беззлобный, не интриган», — заметил Игнатов.

По его словам, актера нормально примут и осужденные, и администрация, которая будет «очень осторожно» обращаться с таким известным человеком, как Ефремов.

Он предположил, что артист не будет шить варежки или грузить мешки, поскольку в колонии есть художественная самодеятельность.

«Может, он будет заниматься там, чем занимался на свободе. Или, к примеру, работать в библиотеке», — добавил собеседник информагентства.