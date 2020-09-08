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    08 сентября 2020, 11:12

    Криминалист рассказал, как Ефремова могут принять в колонии

    Артур Блянихов

    Криминалист Михаил Игнатов выразил уверенность, что актера Михаила Ефремова нормально примут в колонии. Специалиста процитировало ИА Nation News.

    «Он — человек публичный и беззлобный, не интриган», — заметил Игнатов.

    По его словам, актера нормально примут и осужденные, и администрация, которая будет «очень осторожно» обращаться с таким известным человеком, как Ефремов.

    Он предположил, что артист не будет шить варежки или грузить мешки, поскольку в колонии есть художественная самодеятельность.

    «Может, он будет заниматься там, чем занимался на свободе. Или, к примеру, работать в библиотеке», — добавил собеседник информагентства.

    Новости SMI.FM