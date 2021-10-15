Криминалист описал новый портрет маньяка

Бывший консультант ГУ криминалистики СК РФ Дмитрий Кирюхин рассказал, что в последнее время портрет маньяка подвергся изменениям. Если раньше он был похож на примерного семьянина, то сейчас стал холостым рецидивистом. Об этом сообщил Ura.ru.

«О том, как любят говорить, что маньяки — примерные семьянины, носят маску нормальных, — нет. Последние все истории доказывают как раз обратное. Большинство — это раннее судимые, ведущие маргинальный образ жизни, не женаты, находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», — сообщил эксперт.

На формирование портрета преступника влияют три группы факторов: биологические, психологические, социальные. Об этом заявила ведущий российский профайлер, полиграфолог и руководитель АНО «Научно-исследовательский центр корпоративной безопасности» Анна Кулик.

По ее словам, проблемы во всех этих сферах приводят к нарушению развития личности, что может стать основой формирования маньяка. При этом у серийных убийц существует больше классификаций. Их также важно оценивать по вменяемости. Действия невменяемого человека предугадать весьма сложно, по словам эксперта, это уже область психиатрии.