Общество 22 июня 2023, 20:32 «Крикуны вонючие». Депутат из Калининградской области оскорбил горожан за острые вопросы Хинштейн заявил, что попросит проверить депутата Кравченко после оскорблений горожан Telegram

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В Калининградской области депутат Владимир Кравченко на встрече с жителями города Пионерский назвал их «крикунами вонючими». Видео с собрания опубликовал Telegram-канал Amber Mash.

По данным канала, на встрече обсуждали проблемы, связанные с неисправной канализацией, состоянием дорог и другие остро стоящие вопросы. Но особое возмущение собравшихся вызвало введение одностороннего движения на 14 центральных улицах города.

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«Где вы были, крикуны вонючие? Сядь пока!» — приказал Кравченко к одному из участников встречи.

При этом мэр Пионерского Леонид Шибаев в своем Telegram-канале описал встречу обыденно, не упомянув скандальные моменты.

«Горячая тема сейчас это введение новой схемы организации движения в городе. Есть споры и разные мнения или просто эмоции», — указал чиновник.

По его мнению, разговор получился конструктивным.

На публикацию Amber Mash уже отреагировал депутат Александр Хинштейн. Он напомнил, что еще два года назад в России приняли закон «о хамстве чиновников».

«Представители власти — не имеют права оскорблять и унижать людей, какими бы мотивами это не объяснялось», — подчеркнул парламентарий в своем Telegram.

Хинштейн также обратил внимание, что Кравченко теперь утверждает, что его спровоцировали политические оппоненты. Депутат добавил, что направит запросы в прокуратуру и губернатору Калининградской области о проведении проверки в отношении Кравченко, который, по его мнению, «слишком засиделся» в депутатском кресле.