«Крик души»: призывавшая «утопить» ребенка-инвалида жительница Югры объяснилась

Скандал начался после того, как Закутняя опубликовала несколько Stories из в развлекательного комплекса «Султан» в Нефтеюганске. На кадрах слышны громкие крики ребенка, которые явно ее раздражают.

«Ребенка хочется утопить. Дорогие мамаши, сидите дома со своими крикливыми детьми», — заявила Диана.

В какой-то момент малыш замолчал, и девушка обрадовалась, решив, что он утонул. Однако крики раздались снова — тогда Диана поинтересовалась у подписчиков, сколько лет тюрьмы ей дадут, если она утопит крикуна.

После этого одна из посетительниц в развлекательного комплекса обратилась в прокуратуру с просьбой организовать проверку.

«Сегодня в нашем городе произошло вот такое проявление нечеловеческого воспитания. Хотела бы поделиться stories одной женщины, которая отдыхала со своей мамой в „Султане“. В этот момент в бассейне проходили занятия по аквареабилитации детей-инвалидов. Женщина решила возмутиться и выложила видео в Instаgrаm с прямым оскорблением детей и призыву к их убийству. Прошу общественность помочь привлечь данную барышню к ответу», — написала она, разместив Stories Дианы.

На автора роликов обрушился шквал критики в социальных сетях. Позже Закутняя попыталась объяснить свое поведение в очередном Stories.

Она сказала, что никто из администрации комплекса не предупредил о том, что на территории находятся дети-инвалиды. По ее словам, там не было никаких табличек, которые бы указывали на это и просили относится к ним с уважением. Закутняя подчеркнула, что этот ребенок не выглядел как инвалид.

«Он орал, музыку даже не было слышно. Ребенок, который якобы инвалид, вел себя как обычный здоровый ребенок — он бегал, кричал и даже писал в бассейн», — пояснила она, уточнив, что родители малыша не делали ему никаких замечаний.

Диана опровергла и обвинения в том, что она призывала утопить этого ребенка. Такие слова она объяснила «криком души» — вместе с мамой пришла отдохнуть, заплатила деньги, но на протяжении двух часов вместо музыки слушала громкие крики, которые заглушали даже музыку. Она уверена, что в такой ситуации у любого не выдержит нервная система.



Закутняя подчеркнула, что в своем Instagram-аккаунте может выкладывать любые Stories, какие захочет.

«Я выразила свое негодование, крик душевный, потому что на протяжении двух часов слышала неистовый детский ор. Я сказала „боже мой, почему он не утонул“ — это отчаянье. Это не призыв к убийству и утоплению детей. Если бы я сказала „ребята, кто меня смотрит — приезжайте, давайте утопим детей“ — вот это призыв. А данное мое выражение — это просто крик души», — пояснила она.

Женщина уверена — что жертва в этой ситуации она. На Диану и ее маму обрушился шквал агрессии, оскорблений и унижения. Она потребовала прекратить это и оставить ее семью в покое.