Кричащую от боли пациентку увезли к туалету, чтобы не мешала. Она умерла

Кричащую от боли пациентку вывезли на кровати в коридор, к туалету, чтобы она не мешала другим своими криками. Здесь женщина и умерла. Ее муж рассказал, что к ней несколько часов никто из врачей не подходил, а потом просто констатировали смерть. Прокуратура и следователи начали проверку.

«Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга проводит проверку в связи со смертью пациентки городской больницы. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка правильности выбранной тактики лечения», — рассказали в региональной прокуратуре. Сообщение надзорного ведомства привело РИА «Новости».

Как добавили в прокуратуре, проверят назначение препаратов. Особое внимание уделят проверке, своевременно ли пациентке оказывали всю необходимую помощь.

Свою проверку проведут следователи. Ситуацию взяли на особый контроль и в управлении здравоохранения Екатеринбурга. Здесь создали специальную рабочую группу.

О смерти женщины в больнице из-за неоказания ей помощи рассказали в паблике «Лампа» во «ВКонтакте». К журналистам обратился Андрей Богданов и рассказал, что к его жене три часа никто из врачей не подходил, чтобы оказать помощь. Все это время женщина кричала от боли, лежа в коридоре на койке возле туалета — ее вынесли из палаты, чтобы она не тревожила криками соседей. А потом она умерла.