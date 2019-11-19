«Кричала что-то про религию». Волонтер рассказал подробности поисков журналистки «Интерфакса»

Журналистка агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова, которую искали двое суток, все это время находилась у хозяйственной постройкой Храма Знамения иконы Божией Матери. Он находится рядом с домом девушки.

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Как написал сайт kp.ru, девушку случайно обнаружил волонтер, помогающий в храме. По словам Анатолия, утром рядом с церковью ходили кинологи с собаками, якобы в соседней церкви могла находиться бомба. Анатолий решил пройтись по территории Храма Знамения иконы Божией Матери. У хозяйственной постройки он увидел Маргариту.

«Смотрю, а там девчонка лежит. Она видимо не в себе. Пока ее врачи тащили, кричала что-то про религию, что ее не имеют права трогать, что она в церкви», — рассказал волонтер.

Маргарита лежала, свернувшись клубком, между зданием и забором. Камер видеонаблюдения там не было. Журналистка отказывалась идти на контакт со врачами и сотрудниками полиции.

«Скорее всего, депрессия. Она эти два дня жила под зданием, судя по всему. Под постройкой есть пространство, там тепло, вот и не замерзла, — рассказал сайту источник в правоохранительных органах.

С Игнатовой сейчас работают врачи. Правоохранители выясняют все обстоятельства исчезновения Маргариты.

Родные 29-летней Маргариты Игнатовой 17 ноября заявили о ее пропаже. По их словам, девушка утром отправилась в храм и не вернулась. При этом с собой она не взяла ни документы, ни деньги, ни сотовой телефон. Игнатьеву разыскивали поравоохранительные органы и волонтеры. По факту ее исчезновения открыли дело об убийстве.