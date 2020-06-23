КРЭТ не выявил нареканий к аппаратам ИВЛ «Авента-М»

На Уральском приборостроительном заводе, который входит в концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) «Ростеха», провели дополнительное тестирование аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М». Специалисты не выявили нареканий к медицинским аппаратам.

«На данный момент в ходе проведения дополнительного тестирования нареканий к АИВЛ „Авента-М“ не выявлено, вся проверенная техника функционирует согласно заявленным характеристикам», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы концерна.

Цель дополнительного тестирования — финально подтвердить качество аппаратов ИВЛ и выдать на каждый аппарат документы, которые подтверждают безопасность его использования.

В мае 2020 года в больницах Москвы и Санкт Петербурга произошли инциденты с аппаратами «Авента-М». Из-за неисправности ИВЛ случились пожары, во время которых погибли в общей сложности семь человек. Росздравнадзор на время расследования приостановил использование этих аппаратов в российских клиниках.