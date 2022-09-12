Общество 12 сентября 2022, 03:10 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Мирошник прокомментировал кресты вермахта на технике ВСУ Посол ЛНР в России Мирошник осудил кресты вермахта на технике ВСУ Википедия

Читать 360tv в

Кресты вермахта на украинской военной технике — это плевок в сторону миллионов украинцев, убитых фашистами во время Великой Отечественной войны. Об этом РИА «Новости» заявил глава представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

Видео бронетехники и вооружения ВСУ с нанесенными крестами вермахта появилось ранее в украинских Telegram-каналах.

Реклама

«Сначала нацики стыдливо набивали свастику на свои тела, но прятали под одежду, теперь вынесли на технику, дальше — только поднять на флаги… Это плевок в сторону могил восьми миллионов украинцев, убитых фашистами во время Великой Отечественной войны. Кресты на башнях и броне — это родовой знак нацистских карателей, и он проступает», — прокомментировал Мирошник.

Реклама

Военно-политический блок НАТО в ручном режиме руководит действиями ВСУ в театре боевых действий на востоке Украины. Страну наводнили западные военные инструкторы, считает постпред России при ООН Василий Небензя.

0 0 0 0 0 0