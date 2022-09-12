Мирошник прокомментировал кресты вермахта на технике ВСУ | 360°

Все новости

Общество

12 сентября 2022, 03:10

Мирошник прокомментировал кресты вермахта на технике ВСУ

Спорт

12 сентября 2022, 03:10

Испанец Карлос Алькарас выиграл US Open

Реклама

Общество

12 сентября 2022, 02:38

Общественный штаб сообщил итоговую явку на муниципальных выборах в Москве

Мир

12 сентября 2022, 02:20

Посол РФ в ФРГ заявил, что для запуска СП-2 нужна политическая воля руководства страны

Мир

12 сентября 2022, 02:13

Тонущей Британии предрекли место «у обочины» при правлении Трасс

Общество

12 сентября 2022, 01:45

Глава ЦИК Памфилова назвала спокойной прошедшую избирательную кампанию

Мир

12 сентября 2022, 01:38

Россия предложила Индии скидку взамен отказа от поддержки лимита цен на нефть

Мир

12 сентября 2022, 01:26

Минфин США заявил о подорожании бензина из-за санкций в отношении России

Общество

12 сентября 2022, 01:11

СК возбудит дело по факту демонтажа стелы в честь героев Великой Отечественной войны в Новосибирске

Общество

12 сентября 2022, 03:10

Мирошник прокомментировал кресты вермахта на технике ВСУ

Посол ЛНР в России Мирошник осудил кресты вермахта на технике ВСУ

Читать 360tv в

Кресты вермахта на украинской военной технике — это плевок в сторону миллионов украинцев, убитых фашистами во время Великой Отечественной войны. Об этом РИА «Новости» заявил глава представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

Видео бронетехники и вооружения ВСУ с нанесенными крестами вермахта появилось ранее в украинских Telegram-каналах.

Реклама

«Сначала нацики стыдливо набивали свастику на свои тела, но прятали под одежду, теперь вынесли на технику, дальше — только поднять на флаги… Это плевок в сторону могил восьми миллионов украинцев, убитых фашистами во время Великой Отечественной войны. Кресты на башнях и броне — это родовой знак нацистских карателей, и он проступает», — прокомментировал Мирошник.

Реклама

Военно-политический блок НАТО в ручном режиме руководит действиями ВСУ в театре боевых действий на востоке Украины. Страну наводнили западные военные инструкторы, считает постпред России при ООН Василий Небензя.

ВСУ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама