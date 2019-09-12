Крестный ход в память о князе Александре Невском собрал 115 тысяч верующих
Крестный ход в Санкт-Петербурге, посвященный дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, собрал около 115 тысяч верующих. Прямую трансляцию с места событий вел Lifе.
Крестный ход начался в 11:00 от Казанского собора и прошел по Невскому проспекту. В шествии приняли участие не только все приходы, верующие, но также учащиеся вузов и духовных школ, а также делегация из Сербии.
Возле площади Александра Невского шествие соединилось с малым крестным ходом. Верующим вынесли мощи святого князя.
Большой крестный ход возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, малый крестный ход — настоятель Александро-Невской Лавры епископ Кронштадтский Назарий.
12 сентября 1724 года император Петр I лично переместил мощи святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в учрежденный им мужской монастырь, напомнил «Царьград».