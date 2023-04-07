Общество 07 апреля 2023, 15:41 Крестный ход состоится у Исаакиевского собора в Петербурге в Вербное воскресенье

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Вербное воскресенье, которое православных христиане празднуют 9 апреля, в Петербурге отметят Крестным ходом у Исаакиевского собора. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на митрополию.

Праздничная архиерейская литургия в Исаакиевском соборе начнется в 8:45. В ней примут участие дети, воспитанники воскресных школ и учащиеся в православных гимназиях.

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«Разумеется, мы ждем на литургию и крестный ход в Исаакиевском соборе всех юных петербуржцев с родителями, — рассказала руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.

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