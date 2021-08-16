Крестный ход с мощами Александра Невского завершился в Москве

Мощи Александра Невского после завершения последнего, четвертого, крестного хода вернулись в Москву в Давидову пустынь. Маршруты крестоходцев были привязаны к местам, связанным с жизнью князя, и городам, где есть храмы его имени. Союзный крестный ход был приурочен к 800-летию со дня рождения князя.

Паломники шли более двух месяцев по регионам Центральной России, Сибири, Урала, Дальнего Востока. Южный крестный ход прошел по городам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Восточный — от Екатеринбурга до Дальнего Востока. Крестный ход по России и Белоруссии охватил 38 городов. Поклониться мощам пришли около 40 тысяч человек.

В союзной республике он начался с Витебска, города, в котором он обручился со своей будущей супругой дочерью Полоцкого князя Брячислава Александрой.

Каждому пришедшему поклониться святыне дарили образок с патриаршим благословением. Всего их было роздано 300 тысяч икон.

Кандидат исторических наук, профессор кафедры общей и русской церковной истории и канонического права Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко заявил, что крещение Руси сыграло большую роль в истории Европы. Особое влияние этого события ощущается в станах бывшей Российской империи.