Крестный ход с мощами святого князя Александра Невского прошел в Петербурге

В Петербурге в день празднования перенесения мощей в обитель прошел крестный ход с мощами святого князя Александра Невского. Во главе хода шел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мероприятие завершилось в Александро-Невской лавре. Об этом сообщило РИА «Новости».

В воскресенье в России отмечается 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Он провел праздничную литургию в Свято-Троицком соборе, после которой начался малый крестный ход с мощами князя из Свято-Троицкого собора на площадь Александра Невского. Крестный ход завершился праздничным молебном.

По предварительным оценкам, на крестный ход собрались около тысячи человек. Зимой патриарх Кирилл объявил 2021 год годом Александра Невского в ознаменование церковно-государственных торжеств.

По словам патриарха, Санкт-Петербург, помимо своей исторической и культурной роли, имеет огромное духовное значение для России. Он напомнил, что город на протяжении двух веков являлся столицей и был центром всей духовной жизни. Он также пожелал Божьей помощи всем, кто несет ответственность за жизнь Санкт-Петербурга.