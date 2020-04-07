Крестный ход по воде. Священники на катере обошли весь Владивосток

Необычный крестный ход устроили клирики местной епархии. Они обошли морскую акваторию Владивостока с иконой Божией Матери «Порт-Артурская» и частицами мощей святого апостола Андрея Первозванного.

Порт-Артурская икона Божией Матери — главная святыня Владивостокской епархии, а апостол Андрей Первозванный считается небесным защитником рыбаков и моряков.

Видео с крестного хода появилось в Instagram.

После молитвы в акватории священники решили объехать город и на машине.

Кстати, это не первый подобный крестный ход. Накануне Москву с молитвой объехал на автомобиле Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Крестный ход прошел с иконой Богоматери «Умиление». Она считается чудотворной.

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