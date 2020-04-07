    07 апреля 2020, 12:21

    Крестный ход по воде. Священники на катере обошли весь Владивосток

    Эля Данилюк

    Владивостокская епархия совершила крестный ход вокруг столицы Дальнего Востока. Для того чтобы совершить молитву об избавлении от вируса, выбрали катер. Как сообщило РИА «Новости», было решено передвигаться по окружающим город заливам.

    Необычный крестный ход устроили клирики местной епархии. Они обошли морскую акваторию Владивостока с иконой Божией Матери «Порт-Артурская» и частицами мощей святого апостола Андрея Первозванного.

    Порт-Артурская икона Божией Матери — главная святыня Владивостокской епархии, а апостол Андрей Первозванный считается небесным защитником рыбаков и моряков.

    Видео с крестного хода появилось в Instagram.

    После молитвы в акватории священники решили объехать город и на машине.

    Кстати, это не первый подобный крестный ход. Накануне Москву с молитвой объехал на автомобиле Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Крестный ход прошел с иконой Богоматери «Умиление». Она считается чудотворной.

    В некоторых храмах России приняли решение проводить молебен об избавлении от коронавируса каждую неделю.