  • Крестный ход на Урале убедил 36 человек отказаться от спиртного

    13 сентября 2019, 10:46

    Наза Салех Захи

    Крестный ход в честь Дня трезвости прошел в Екатеринбурге. После него 36 человек дали обет трезвости. Об этом сообщил Синодальный отдел по благотворительности в своем сообществе во «ВКонтакте».

    Молитвенное шествие прошло 11 сентября. Оно состоялось после завершения Божественной литургии в храме во имя святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете.

    Крестный ход на Урале убедил 36 человек отказаться от спиртного | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

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    Богослужение провел настоятель храма, руководитель отдела по утверждению трезвости Екатеринбургской епархии, член Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы при Патриархе Московском и всея Руси Кирилле протоиерей Игорь Бачинин.

    В шествии участвовали около ста человек. Это были прихожане и гости храма, «36 из которых по окончании крестного хода дали обет трезвости». На них были надеты белые жилеты с надписью «Мы живем трезво».

    Крестный ход на Урале убедил 36 человек отказаться от спиртного | Изображение 2
    Источник фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

    День трезвости с 2005 года ежегодно отмечают в России 11 сентября. Сам праздник появился значительно раньше — в 1913 году. Тогда Русская православная церковь решила проводить его в великий церковный праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи.