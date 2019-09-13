Крестный ход на Урале убедил 36 человек отказаться от спиртного
Молитвенное шествие прошло 11 сентября. Оно состоялось после завершения Божественной литургии в храме во имя святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете.
Крестный ход в память о князе Александре Невском собрал 115 тысяч верующихПодробнее
Богослужение провел настоятель храма, руководитель отдела по утверждению трезвости Екатеринбургской епархии, член Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы при Патриархе Московском и всея Руси Кирилле протоиерей Игорь Бачинин.
В шествии участвовали около ста человек. Это были прихожане и гости храма, «36 из которых по окончании крестного хода дали обет трезвости». На них были надеты белые жилеты с надписью «Мы живем трезво».
День трезвости с 2005 года ежегодно отмечают в России 11 сентября. Сам праздник появился значительно раньше — в 1913 году. Тогда Русская православная церковь решила проводить его в великий церковный праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи.