Крестная рассказала о странностях матери замерзших детей под Саратовом

Мать, бросившая своих детей замерзать в овраге села Прокудино в Саратовской области, отличалась странностями в повседневном поведении. Она подожгла домашний туалет и не пускала дочь в садик. Рассказ крестной привел РЕН ТВ.

Как рассказала Полина Николаевна, после переезда в Прокудино мать начала показывать свое странное поведение. Вместо обустройства быта она рассказывала о планах купить лошадь и остальной домашний скот. Крестная сравнила это поведение с «витанием в облаках».

По словам Полины Николаевны, она стала свидетельницей случая, когда отец детей в слезах вставал перед ними на колени и начинал прощаться.

Мать была конфликтным человеком, вызвать ее гнев могла просьба надеть маску в магазине.

Крестная поведала о самом запоминающемся случае, который характеризует мать. Она рассказала, что однажды мама решила поджечь туалет в доме вместо того, чтобы разобрать и пустить дерево на топку бани.

При этом Полина Николаевна призналась, что ни разу не видела у девочки побоев.

По версии следствия, мама двух детей, разозленная их плачем и плохим поведением, придушила их шарфом. После этого она отнесла тела в ближайший овраг.

Восьмилетний мальчик погиб, а пятилетняя девочка была спасена медиками, но в клинике Саратова перенесла клиническую смерть и обморожение.

По словам главного врача больницы Михаила Свинарева, девочке может грозить ампутация пальцев ног и рук. Сейчас угроза ее жизни все еще сохраняется.