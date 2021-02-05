Крестная актера Альшанского рассказала об SMS, которое он не успел отправить ей перед смертью

Актер Виталий Альшанский перед смертью писал своей крестной SMS, но так и не успел его отправить. Его телефон остался лежать на кухне, а сам он умер у себя в комнате. Об этом «360» рассказала его крестная Элеонора Шашкова.

«Телефон лежал на кухне, а он лежал в своей комнате на боку лицом к стене. <…> Пока предполагают инфаркт. Это было мгновенно, потому что он еще мне SMS успел написать, но не отправил. Потом мне ее почитали, я со смартфонами не в дружбе. Самые ласковые слова [написал]. Как прощался со мной», — поделилась крестная актера.

Она также рассказала, что проблем с алкоголем и наркотиками у него не было. В последнее время у него были проблемы с работой, но близкие его поддерживали.

Альшанского нашли мертвым в собственной квартире в Москве 5 февраля. Он не отвечал на звонки и не открывал дверь, которую в итоге пришлось взломать.

Актер снимался в полнометражных фильмах и сериалах. Среди них «Диверсант», «Кухня», «Бригада», «Идеальная пара», «Игра на выбывание», «Полицейский с Рублевки», «Майор Гром» и другие.