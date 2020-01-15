Крещенская купель стала платной в Магнитогорске

Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск», где находится купель, объяснил эту меру тем, что нужно компенсировать расходы на обустройство. Для тех, кто окунется в ледяной воде, подготовят не только проруби в реке Урал, но и теплые раздевалки, буфет и горячие напитки. Располагаться они будут в спортивном зале.

Посетители от 10 до 16 лет должны заплатить 50 рублей, те, кто старше — 100.