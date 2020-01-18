Крещение смоет грехи? Что делать, если окунаться нельзя

Отпущение грехов на Крещение возможно только при участии в богослужении, исповеди и раскаянии, а купание в купелях — символический жест. Об этом «360» рассказал настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной отец Максим.

«Крещение — это в Евангелии описанное событие, которое вспоминается в этот праздник. Господь Иисус Христос, выходя на общественное служение, принимает крещение от пророка Иоанна, который первый начал учить покаянию, говоря „Креститесь, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное“. С этих же слов о покаянии Господь начинает свою проповедь, и во время его крещения, то есть погружения в воды Иордана, происходит явление Троицы, Богоявление. Это второе название праздника. Это главное событие праздника», — объяснил отец Максим.

По его словам, в этот день церковь освящает воды. Это может с использованием специально приготовленных сосудов или путем Крестного хода до водоемов. Отец Максим подчеркнул, что главное для православных в этот день — принять участие в богослужении.

«В советскую эпоху вновь массово распространился обычай схода в хладные воды в тех же самых реках и озерах. Следует сказать, что никакого церковного устава, который бы подразумевал некую обязательность этого действия для христиан нет и никогда не было. Есть церковно-народная традиция. В правильном виде она в чем выражается, что человек, поучаствовавший в богослужении и не иначе, принимает участие в крестном ходе от храма до данного источника и с молитвой погружается троекратно в воды такого сооружения, которое называется иордань в воспоминание того, что изначально Спаситель крестился в реке Иордана», — объяснил священник.

Он подчеркнул, что само по себе купание не приносит отпущение грехов. Чтобы добиться этого, человек должен исповедоваться и пообещать больше не совершать грехов. Отец Максим заметил, что иногда люди стремятся показать свое покаяние и могут ради этого опускаться в холодную воду, но он призвал вместо этого присмотреться к актам милосердия.

Само по себе погружение в воду без участия в богослужении и без покаяния никакого отпущения грехов не приносит отец Максим.

Тем людям, которые не могут прийти на богослужение и тем более искупаться в холодной воде по состоянию здоровья, священнослужитель посоветовал включить телеканал, где будут вести трансляции из церкви. По его словам, так человек тоже может стать причастным к празднику.

Крещение Господне празднуется Русской православной церковью 19 января. Подмосковные власти уже объявили, что из-за аномального тепла входы в купели будут обустроены с берега.