Петропавловскую крепость отреставрируют

Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге готовится к реставрации. На работы выделено более миллиарда рублей. Об этом газете «Петербургский дневник» рассказал директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга Владимир Кириллов.

Планируется отреставрировать гранитный фасад крепости, а также ее бастионы. Сейчас ведется работа по актуализации проектно-сметной документации в связи с изменением цен на стройматериалы.

«Президентом РФ принято решение о создании музея археологии в составе Музея истории Санкт-Петербурга, и на днях я подписал приказ об организации соответствующего отдела», — добавил Кириллов.