Крепкий алкоголь в пластике исчезнет с российских прилавков

В России раздумывают над запретом на производство и продажу крепкого алкоголя в пластиковой таре. Не исключено, что необходимый законопроект Госдума примет в первом чтении уже 15 февраля. Цены на спиртное, скорее всего, из-за этого вырастут.

Авторами проекта закона стали первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, его коллега Андрей Епишин и сенатор Ахмат Салпагаров, сообщили «Известия».

Изменения готовят в КоАП РФ. Они предполагают штрафы за производство и продажу алкоголя с содержанием более 28% этилового спирта в пластике. Исключения сделают для тары объемом не более 50 миллилитров и импортного спиртного.

За нарушения должностным лицам придется заплатить от 100 до 200 тысяч рублей с конфискацией продукции или без нее. Для юридических лиц взыскания будут выше — от 300 до 500 тысяч рублей. Полиции при этом хотят позволить контролировать производство и продажу такого алкоголя в стеклянной таре. Штрафы наложат, если она окажется без специальной маркировки.

В правительстве уже дали положительный отзыв на новые нормы. Законопроект нашел поддержку у нескольких фракций Госдумы. Одновременно с этим парламентарии допустили, что в итоге алкогольная продукция подорожает.

Россияне могут воспринять ситуацию неоднозначно, как и представители бизнеса.