Крепкий алкоголь в мелкой таре может исчезнуть с полок. Производители негодуют

Похоже, россиянам придется забыть о «чекушках» и «шкаликах». Все крепкие напитки емкостью до 375 миллилитров не укладываются в новый стандарт разлива. Он вступит в силу уже 1 июля 2020 года. Производители против таких правил, ведь спрос на такие объемы есть всегда.

«Башспирт» уже обратился в Росстандарт и попросил внести изменения в обновленный ГОСТ, сообщил «Коммерсант». По данным компании, половину всего объема продукции занимают как раз таки напитки в небольшой таре. Такой же позиции придерживаются и в «Татспиртпроме».

Производители также заявляют, что в последние несколько недель спрос на маленькие бутылки водки, коньяка и виски только растет. У многих просто нет возможности купить алкоголь в стандартных объемах. По данным экспертов, продажи спиртного в бутылках емкостью менее 500 мл выросли на 13-14%.

Как стало известно изданию, Всероссийский научно-исследовательский институт также направил письмо в Росстандарт с просьбой пересмотреть норму по ограничению объемов бутылок.

Согласно опросам, россияне в целом стали меньше тратиться на алкоголь — расходы уже сократились на 38%.