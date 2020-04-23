Крепкий алкоголь в мелкой таре может исчезнуть с полок. Производители негодуют
«Башспирт» уже обратился в Росстандарт и попросил внести изменения в обновленный ГОСТ, сообщил «Коммерсант». По данным компании, половину всего объема продукции занимают как раз таки напитки в небольшой таре. Такой же позиции придерживаются и в «Татспиртпроме».
Производители также заявляют, что в последние несколько недель спрос на маленькие бутылки водки, коньяка и виски только растет. У многих просто нет возможности купить алкоголь в стандартных объемах. По данным экспертов, продажи спиртного в бутылках емкостью менее 500 мл выросли на 13-14%.
Как стало известно изданию, Всероссийский научно-исследовательский институт также направил письмо в Росстандарт с просьбой пересмотреть норму по ограничению объемов бутылок.
Согласно опросам, россияне в целом стали меньше тратиться на алкоголь — расходы уже сократились на 38%.