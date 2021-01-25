Кремлевскую елку превратят в эксклюзивные часы для больниц

В этом году из кремлевской елки после ее демонтажа сделают эксклюзивные часы для больниц в знак благодарности врачам. Об этом рассказал член центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов.

«После демонтажа главная новогодняя ель страны отправится на переработку и получит вторую жизнь в виде специальной серии эксклюзивных часов со словами благодарности российским врачам», — передает РИА «Новости» его слова.

Усманов также обратился к руководителям субъектов с просьбой предоставить перечень больниц, которые внесли наибольший вклад в борьбу с коронавирусом. Он предполагает, что подарочные часы повесят над входом в больницу и они станут для посетителей «символом профессионализма и доверия к работникам медучреждения».

Ветки новогодней елки тоже получат вторую жизнь, из них сделают значки, которыми наградят самых активных участников просветительского проекта «Разделяй и умножай». Оставшуюся хвою передадут в Московский зоопарк. Ее используют для обогащения среды обитания животных и в качестве дополнительного декора.