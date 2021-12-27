Кремлевскую елку посетят школьники из Чукотки

В Москву на Кремлевскую елку прилетят 16 школьников из разных уголков Чукотки. Все они являются участниками или победителями региональных олимпиад, а также имеют успехи в учебе и творчестве, написал ОТР.

Перед посещением елки для детей организовали ПЦР-тестирование на коронавирус в Магадане. Специально для этого пригласили сотрудников одной из городских лабораторий. Без отрицательного теста на инфекцию дети не смогли бы попасть на главную елку страны.

Ранее сообщалось, что главный символ Нового года для столицы — родом из Подмосковья. Елку, вокруг которой будут водить хороводы на Соборной площади в Москве, нашли в городском округе Щелково, в деревне Новопареево.