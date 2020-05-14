Кремлевский врач рассказал, когда СOVID‐диссиденты поверят в опасность пандемии

Некоторые люди не верят в распространение коронавируса, возможно, потому что напрямую с ним не сталкивались. Однако в скором времени эпидемия может затронуть каждую семью. Такое мнение высказал главный внештатный инфекционист управления делами президента РФ Георгий Сапронов.

«Эта бравада связана с тем, что людей не коснулось, может быть, это напрямую. Но скоро… возможно, как и на войне, в каждую семью, в каждый дом придет COVID», — заявил врач РИА «Новости», говоря о COVID-диссидентах.

По его словам, когда эти люди переболеют, то будут рассказывать об этом. Также он предложил не верящим в коронавирус и его опасность прийти в качестве волонтера в инфекционную больницу и помогать медикам.

Сапронов рассказал и о том, насколько быстро состояние пациентов с легкой формой течения болезни может ухудшиться. Он отметил, что еще утром человек может чувствовать себя «более-менее», а вечером больной уже оказывается в реанимации. Медик признался, что такая стремительность поражает. Поэтому, по его мнению, врачи должны очень внимательно следить за состоянием заразившегося.

Ранее COVID-диссиденты из Северной Осетии сожгли вышку сотовой связи. Они считают, что коронавирус выдумали для внедрения 5G. Якобы новые технологии помогут неким мировым силам чипировать людей.