Кремлевский врач понадеялся на рост рождаемости после режима самоизоляции

Ситуация с рождаемостью в России ухудшится вряд ли. Специалисты считают, что на нее благотворно повлияло пребывание семей на самоизоляции.

Руководитель роддома Центральной клинической больницы управделами президента Евгений Ананьев рассказал РИА «Новости», что число запросов на прикрепление к женской консультации для ведения беременности выросло.

«Нет, мы не ожидаем сокращения рождаемости. Воссоединение семей на такие долгие каникулы должно было пойти на пользу демографической ситуации», — подчеркнул он.

По мнению врача, будущие мамы настроены весьма оптимистично, в том числе и те, кто зачал ребенка по программам ЭКО.

Программа государственной поддержки, которая стимулирует рождаемость, тоже должна помочь демографической ситуации в РФ. Выплаты, которые ввели с 2020 года на первого ребенка, позволят не откладывать появление в семье первенца на более поздний срок.

«Надеемся, это скажется на снижении возрастной планки для первых родов», — заметил Ананьев. В больших городах, по его словам, в последние годы она только увеличивалась. Пары решались на прибавление ближе к 30 годам.