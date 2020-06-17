Кремлевский врач понадеялся на рост рождаемости после режима самоизоляции
Руководитель роддома Центральной клинической больницы управделами президента Евгений Ананьев рассказал РИА «Новости», что число запросов на прикрепление к женской консультации для ведения беременности выросло.
«Нет, мы не ожидаем сокращения рождаемости. Воссоединение семей на такие долгие каникулы должно было пойти на пользу демографической ситуации», — подчеркнул он.
По мнению врача, будущие мамы настроены весьма оптимистично, в том числе и те, кто зачал ребенка по программам ЭКО.
Программа государственной поддержки, которая стимулирует рождаемость, тоже должна помочь демографической ситуации в РФ. Выплаты, которые ввели с 2020 года на первого ребенка, позволят не откладывать появление в семье первенца на более поздний срок.
«Надеемся, это скажется на снижении возрастной планки для первых родов», — заметил Ананьев. В больших городах, по его словам, в последние годы она только увеличивалась. Пары решались на прибавление ближе к 30 годам.