Общество 04 сентября 2022, 16:32 Поделиться Telegram

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Viber Кремль перечислил имена иностранных гостей на ВЭФ Кремль: премьеры Армении и Монголии примут участие в пленарной сессии ВЭФ вместе с Путиным РИА «Новости»

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Глава правительства Армении Никол Пашинян и премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ примут участие в пленарной сессии Восточного экономического форума вместе с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На пленарное заседание ВЭФ также приедут премьер-министр временного правительства, главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайн и председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, написал ТАСС.

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В пресс-службе уточнили, что Путин 6–7 сентября совершит рабочую поездку во Владивосток, в ходе которой примет участие в VII Восточном экономическом форуме.

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В понедельник он ознакомится с ходом военных стратегических командно-штабных учений «Восток-2022». В тот же день президент проведет расширенное заседание президиума Государственного совета РФ по вопросам развития национальной туристической индустрии.

После этого на площадке ВЭФ Путину представят интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока. Президент в режиме ВКС пообщается с модераторами ключевых сессий форума. В тот же день глава государства проведет рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Пленарная сессия ВЭФ состоится 7 сентября. Тема форума в этом году — «На пути к многополярному миру». В рабочем графике Путина запланированы двусторонние встречи с зарубежными лидерами, приглашенными на мероприятие.

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