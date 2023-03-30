Общество 30 марта 2023, 14:28 Кремль заявил об отсутствии позиции по вопросу сокращения рабочего дня в пятницу Песков: идея сократить рабочий день в пятницу требует обсуждений в парламенте РИА «Новости»

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Идею сократить на четыре часа рабочий день в пятницу должен обсудить парламент. Кремль не имеет определенной позиции на этот счет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Мне неизвестно о том, что какая-то у нас позиция на этот счет сформулирована. Безусловно, это требует обсуждения и это должно обсуждаться в парламенте», — отметил представитель Кремля.

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Он коснулся того, что президент часто работает до глубокой ночи и зачастую остается в Кремле ночевать. Песков обратил внимание, что для подразделений, которые обеспечивают деятельность главы государства, на такой случай гостиницу не предусмотрели.

Ранее россияне поддержали идею сокращения рабочего дня в пятницу до обеда. Лишь 16% сотрудников не согласились с сокращением рабочей недели до 36 часов, а 77% респондентов поддержали инициативу комитета Госдумы.