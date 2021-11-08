Кремль заявил об отсутствии межнациональной подоплеки драки в Ватутинках

В деле о драке в Новых Ватутинках компании мужчин и прохожего с ребенком нет никакой национальной подоплеки. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, речь идет о правонарушениях россиян. Следствие уже предъявило им обвинение, сейчас идут следственные действия.

«Если эти обвинения будут доказаны в суде то соответственно эти граждане России будут привлечены к ответственности. Никакой национальной подоплеки здесь нет и быть не может. Все граждане России», — сказал Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Четверо мужчин устроили драку с жителям Новых Ватутинок в Новой Москве, который гулял с ребенком. Все произошло вечером 4 ноября. Подозреваемых задержали, а потом отправили под арест. В их отношении завели дело о хулиганстве, но позже по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина его переквалифицировали на более тяжкую статью о покушении на убийство.

Адвокат одного из мужчин — Роман Масютенко — заявил, что обвиняемые не признали свою вину. Они настаивают на том, что провокатором был мужчина с ребенком.

Изначально сообщалось, что нападавшие могли быть мигрантами. Но позже стало известно, что все они являются гражданами РФ и приехали в Москву из Оренбурга.