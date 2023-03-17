Важное 17 марта 2023, 13:07 Кремль высоко оценил миротворческую деятельность Эрдогана Песков: Россия высоко ценит миротворческую деятельность Эрдогана РИА «Новости»

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Россия высоко ценит миротворческую деятельность и посредничество лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так представитель Кремля отреагировал на идею номинировать Эрдогана на премию мира, сообщил ТАСС.

«Безусловно, мы высоко ценим усилия господина Эрдогана, его миротворческую деятельность, его попытки оказать посреднические услуги», — сказал Песков.

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Он также отметил и отношение Эрдогана к развитию двусторонних отношений России и Турции.

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С предложением о выдвижении турецкого президента на Нобелевскую премию мира ранее выступил экс-лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре.

Он назвал Эрдогана выдающейся личностью и политическим деятелем мирового уровня. По его мнению, президент Турции может стать первым среди лидеров и правительств исламских стран, удостоенным премии мира в XXI веке.