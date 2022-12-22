Общество 22 декабря 2022, 13:27 Кремль выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим при обстреле Донецка Песков: в Кремле соболезнуют жертвам обстрела Донецка, при котором пострадал Рогозин РИА «Новости»

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В Кремле выражают соболезнования родным и близким жертв очередного обстрела Донецка, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При атаке на город вечером 21 декабря пострадал в том числе и экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, напомнил ТАСС.

«Мы, конечно, прежде всего соболезнуем родным и близким погибших и желаем выздоровления тем, кто получил ранения» — сказал Песков.

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ВСУ в очередной раз открыли огонь по столице ДНР 21 декабря вечером. Под ударом в частности оказалась гостиница, где находился экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, несколько военных советников из группы «Царские волки», депутат Алексей Журавлев.

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У Рогозина врачи выявили ранение спины — осколок мины застрял в позвоночнике. Бывший глава Роскосмоса сообщил, что ему предстоит операция.

По информации военкора Григория Медведева, ранение в результате обстрела Донецка также получил мэр Горловки Иван Приходько. Сейчас он находится в больнице, уточнил журналист. Известно, что жертвами атаки стали два человека.

В СК РФ заявили, что удар по гостинице в Донецке, где находился Рогозин, вероятно, нанесли высокоточными боеприпасами из французской 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar.