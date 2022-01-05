Кремль впервые отреагировал на массовые протесты в Казахстане

Власти Казахстана могут самостоятельно решить все свои внутренние проблемы, связанные с протестами. Об этом РИА «Новости» заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

Песков отметил, что Казахстан не обращался за помощью к Российской Федерации. Также он подчеркнул, что важно, чтобы никто не вмешивался в эту ситуацию извне.

Напомним, во многих городах Казахстана вспыхнули протесты из-за повышения цен на газ. Стало известно, что митингующие захватили резиденцию президента в Алма-Ате.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение отправить правительство республики в отставку. Также он объявил чрезвычайное положение в Мангистауской и Алма-Атинской областях.

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