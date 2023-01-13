Общество 13 января 2023, 15:33 Кремль в Нижнем Новгороде в новогодние каникулы посетили около 335 тысяч человек

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Число посетителей Нижегородского кремля в новогодние праздники выросло на 30% по сравнению с предыдущим годом и составило около 335 тысяч. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru.

Кроме того, музеи, выставки и экскурсии в Нижнем Новгороде в 2023 году тоже продемонстрировали рост посетителей.

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«Очень радует, что интерес к нашему региону растет, и в Нижний Новгород приезжает все больше и больше туристов. Только за 1 января наступившего года в Кремле побывало почти 45 000 человек», — отметил управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга.

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Кремль в этому году украсили дополнительно. На фасадах главной башни все праздники транслировали аудиовизуальное поздравление. А также дополнительные световые инсталляции появились и на стенах древней крепости. Они «подарили» территории Кремля фигуры народных героев, звезды и промысловые узоры.