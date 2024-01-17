Общество 17 января 2024, 12:05 Кремль сообщил о разработке проекта амнистии для ряда осужденных женщин Песков объявил о работе над проектом амнистии для осужденных россиянок РИА «Новости»

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Получившие реальные сроки отдельные категории россиянок могут выйти на свободу по амнистии. Поручение о разработке такой инициативы дал президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по правам человека. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в перечень поручений указание главы государства пока не вошло, потому что работа по этой инициативе только началась.

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«Тема амнистии [женщин] у президента на повестке дня. Он дал необходимые поручения. <…> Сейчас прорабатываются отдельные методы и изыскиваются соответствующие юридические формы», — заявил Песков.

С предложением к президенту России объявить амнистию для женщин с несовершеннолетними детьми обратилась член Совета по правам человека Ева Меркачева. Она пояснила, что на свободу должны выйти подозреваемые или осужденные за ненасильственные преступления.

Путин, комментируя инициативу, согласился, что приведенные общественницей примеры убедительны и пообещал принять решение по этому вопросу.

В первой половине декабря 2023 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об условно-досрочном освобождении осужденных за преступления небольшой тяжести женщин с детьми до четырех лет. Для подачи заявления заключенным необходимо отбыть четверть срока. Законопроект вступит в силу через 180 дней после опубликования. Этой датой станет 19 июня 2024 года.