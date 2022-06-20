Кремль сообщил о планах провести выборы в регионах в 2022 году, несмотря на спецоперацию

Выборы губернаторов в 2022 году в России состоятся, несмотря на проводимую на Украине специальную операцию. Об этом ТАСС сообщил начальник управления президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета Александр Харичев.

По его словам, некоторые политические эксперты спорили о целесообразности проведения выборов в условиях спецоперации и внешнего экономического давления на страну.

«Однако решение однозначное: фундаментальное право россиян избирать и быть избранными не должно быть нарушено. Выборы в 2022 году, как и будущих годах, обязательно состоятся», — заявил Харичев.

Ранее сообщалось, что Центризбирком России на заседании комиссии согласовал проведение выборов в дистанционном формате в семи регионах. Среди них Псковская, Курская, Томская, Новгородская, Калужская, Ярославская и Калининградская области.

Единый день голосования в 2022 году назначен на 11 сентября.