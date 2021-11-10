Кремль: решения об обязательной вакцинации на федеральном уровне не принимались

В Кремле не обсуждают введение обязательной вакцинации на территории всей России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никаких решений на этот счет (об обязательной вакцинации — прим. ред.) на федеральном уровне до сих пор не принималось», — сказал он. Слова представителя Кремля привело РИА «Новости».

Накануне обязательную вакцинацию от коронавируса жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями ввели власти Санкт-Петербурга.

О необходимости сделать вакцинацию от коронавируса обязательной заявил ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он пояснил, что для победы над пандемией требуется, чтобы прививки сделали 70-75% россиян.

По мнению сенатора Андрея Клишаса, введение в России обязательной вакцинации от коронавируса не нарушит конституционных прав граждан.

Сегодня оперштаб сообщил о новом суточном антирекорде смертности от ковида в стране. За последние 24 часа умерли 1239 пациентов с коронавирусом. Также было выявлено 38 058 новых случаев заболевания в 85 регионах РФ.