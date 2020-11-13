Кремль: решение о перевозке Навального в Германию принимали врачи

Глава пресс-службы главы государства подчеркнул, что Запад путается в показаниях по случаю с Навальным, а Россия хочет знать правду.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета Томск — Москва. Он впал в кому. Лайнер экстренно приземлился в Омске, и мужчину отправили в реанимацию. Через два дня семья перевезла его в берлинскую клинику «Шарите». Позже немецкое правительство заявило, что в его организме якобы нашли следы боевого отравляющего вещества «Новичок» и призвало Россию к ответу.

Москва до сих пор не получила из Берлина какой-либо внятной информации по этому вопросу, тогда как Евросоюз уже успел ввести антироссийские санкции на фоне истории с Навальным. Песков назвал повод для ограничений «более чем сомнительным».

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва готова к любому разговору о случившемся с Навальным в Совбезе организации, однако другие страны опасаются выносить тему на обсуждение — разговор может сложиться не в их пользу.