Общество 20 июля 2023, 13:38 Кремль рассмотрит запросы иностранных журналистов на получение гражданства России Песков: запросы иностранных журналистов на смену гражданства рассмотрят в Кремле РИА «Новости»

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Кремль готов рассмотреть запросы от зарубежных журналистов на получение гражданства России, если они поступят. Как сообщил ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«Безусловно, об этом и президент говорил, что готов помогать и Кристель, и другим иностранным журналистам в новых регионах России. Многие живут там еще с 2014 года и рассказывают правду о происходящем», — сказал он.

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В среду, 19 июля, французский военный корреспондент Кристель Нэан в ходе заседания набсовета АНО «Россия — страна возможностей» заявила, что многие из освещающих события в Донбассе иностранных журналистов хотели бы получить российское гражданство.

Ранее в МВД предложили упростить процедуру репатриации бывших соотечественников и их потомков. Пожелавших вернуться на свою родину кандидатов освободят от обязательного экзамена по русскому языку.