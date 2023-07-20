20 июля 2023, 13:38
Кремль рассмотрит запросы иностранных журналистов на получение гражданства России
Песков: запросы иностранных журналистов на смену гражданства рассмотрят в Кремле
Кремль готов рассмотреть запросы от зарубежных журналистов на получение гражданства России, если они поступят. Как сообщил ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
«Безусловно, об этом и президент говорил, что готов помогать и Кристель, и другим иностранным журналистам в новых регионах России. Многие живут там еще с 2014 года и рассказывают правду о происходящем», — сказал он.
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В среду, 19 июля, французский военный корреспондент Кристель Нэан в ходе заседания набсовета АНО «Россия — страна возможностей» заявила, что многие из освещающих события в Донбассе иностранных журналистов хотели бы получить российское гражданство.
Ранее в МВД предложили упростить процедуру репатриации бывших соотечественников и их потомков. Пожелавших вернуться на свою родину кандидатов освободят от обязательного экзамена по русскому языку.
Дмитрий Песков
Россия
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