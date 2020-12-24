Кремль раскрыл причины самоубийств сотрудников ФСО

Двое сотрудников ФСО покончили с собой по личным причинам. Их гибель не имеет никакого отношения к службе. Об этом заявил руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

«Это такая человеческая трагедия, личная трагедия. И причины предыдущего случая не были связаны с многочисленными переработками и со всем остальным. Это неверная информация. К сожалению, да, это человеческая трагедия. Но еще раз повторяю, это связано исключительно с личными причинами. Большего я вам не могу сказать», — приводит РИА «Новости» пояснение Пескова.

22 декабря источник в правоохранительных органах сообщили о самоубийстве подполковника Федеральной службы охраны (ФСО) на северо-востоке Москвы. Офицер оставил предсмертную записку, в которой написал, что решил свести счеты с жизнью добровольно. 30 ноября с собой покончил еще один сотрудник ФСО во время службы в Кремле.